Витамин D делает девочек сильнее

Повышенные дозы витамина D значительно увеличивают мышечную силу и энергию у девочек-подростков, в соответствии с новым исследованием Университета Манчестера /Великобритания/. Несмотря на то, что витамин естественным образом производится в организме путём прямого воздействия солнечных лучей, его дефицит широко распространен во многих странах мира. В то же время недостаток витамина D оказывает существенное негативное воздействие на мышцы и кости и развивает рахит и остеопороз.

Врачи рассмотрели здоровье 99 школьниц от 12 до 14 лет, чтобы оценить количество сывороточных уровней витамина D в крови. У многих девочек была замечена нехватка витамина, при чём без наличия каких-либо явных симптомов. Однако у тех подростков, которые диетически получали достаточные дозы вещества, терапевты зафиксировали повышение мышечной силы и физической энергии и укрепление суставов. Благодаря витамину D девочки не только были физически более выносливыми и сильными, но и имели высокую скорость бега и длину прыжка в высоту. По словам медиков, витамин D положительно сказывается на работе мышечной системы, особенно тех мышц, на которые ложится основная физическая нагрузка при спортивных упражнениях.

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