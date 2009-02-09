Здоровье и блеск окрашенных волос

Окрашенные волосы требуют достаточно много времени по их уходу, потому что структура волоса при окрашивании все-таки, надо признаться, меняется не в лучшую сторону. В копилке народных рецептов подобралось немало средств, благодаря которым волосам можно придать здоровье, объем и шелковистость на длительный период. Самые эффективные их них мы попытаемся донести до вас.

Для восстановления волос после окрашивания можно использовать всеми проверенный рецепт с использованием красного жгучего перца, а точнее настойки из него.

Для этого вам потребуется: ½ стручка красного жгучего перца и ½ стакана спирта. Мелко нарежьте перец и залейте его спиртом. В сухом прохладном месте настаивайте не менее 7-10 дней. Далее процедите. Возьмите 1/8 от всего объема настойки и разведите ее в 10 частях кипяченой теплой воды. Настойку необходимо втирать в кожу головы и через несколько минут смывать. Применять не чаще, чем с интервалом в 2-3 раза в неделю. Данное средство превосходно борется с выпадением волос после окрашивания.

В качестве питания окрашенных волос идеально подходит ржаной хлеб. Для этого возьмите 250-300гр ржаного хлеба и залейте его 1л кипятка. Настаивать в теплом месте от 3 до 5 часов. Профильтруйте хлебную кашицу от воды и втирайте ее в корни волос. Далее смойте теплой водой. Также данный рецепт стимулирует рост волос.

Также хорошими рекомендациями пользуются яйца при питании и стимуляции роста окрашенных волос. Возьмите 2 яйца, отделите белок от желтка и тщательно взбейте желтки до образования пены, добавьте также 1-2ч. Ложки лимонного сока. Наносить пену необходимо на влажные волосы. Если длина ваших волос большая, то следует взять не 2, а 3 или даже 5 яиц. Втирать круговыми движениями по всей коже головы необходимо на протяжении 5 минут. Далее смыть теплой водой, ни в коем случае не горячей или холодной: при первом случае, яйца сварятся; а во втором варианте – они не смоются хорошо с волос.

В качестве эффективного бальзама-ополаскивателя для окрашенных волос рекомендуется воспользоваться лимонным соком, разведенном в достаточном количестве кипяченой теплой воды. А после данной процедуры втирать в кожу головы репейное масло, которое подчеркнет мягкость и шелковистость ваших окрашенных волос.

Среди распространенных масок для окрашенных волос, мы рекомендуем следующий рецепт.

Вам понадобиться: по 1ч.ложки измельченных листьев шалфея, подорожника, крапивы, душицы, цветков чистотела; 300г черного хлеба и 1 стакан кипятка. Перемешайте все измельченные травы, залейте кипятком, настаивайте порядка 1 часа, затем процедите смесь. Далее добавьте измельченный на кусочки черный хлеб и хорошенько перемешайте. Смесь втирайте в кожу головы в теплом виде, укутайте волосы в полотенце и продержите маску 1.5-2 часа. Затем промойте проточной теплой водой.

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