Медицинское обеспечение Вооруженных сил Украины будет соответствовать стандартам НАТО

Как сообщили УНИАН в Минздраве, обеспечение подразделений воинских частей (от медицинского пункта медицинской роты) и учебных баз и кафедрпо военно-медицинской подготовки, к этому времени регламентировалась устаревшими приказами и положениями, разработанными еще в советские времена.

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С целью внедрения качественных изменений в организацию снабжения медицинского имущества ВСУ в мирное время, совместная рабочая группа разработала новый механизм поставок. Отныне обеспечение медицинских подразделений ВСУ будет базироваться на стандартах НАТО и с соблюдением практики доказательной медицины.

С целью снижения коррупционных рисков и в связи с приведением нормативно-правовых актов в соответствие с международными стандартами изменили все торговые названия лекарственных средств на международные непатентованные названия, которые обозначают действующее вещество.

Из перечня необходимого имущества исключили те лекарственные средства, которые не имеют доказательной базы, и устаревшие препараты, которые уже давно не используются в цивилизованных странах.

Новый порядок также устанавливает, что растворы для инфузий должны быть не в стеклянной таре, а в полимерной.

Наконец-то в перечне появились обезболивающие и препараты для наркоза, которым медицинские роты почти не были обеспечены, соответственно, операции часто приходилось проводить практически без наркоза.

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Еще одним нововведением является внесение манекенов в перечень необходимого имущества учебных центров и военно-медицинской академии. Отныне манекены должны быть на балансе и использоваться во время учений медицинского персонала ВСУ, в том числе и курсантов военно-медицинской академии, что позволит улучшить их уровень подготовки и способствовать отработке навыков для качественного и эффективного оказания медицинской помощи в реальных ситуациях.

Внесение современных эффективных лекарственных средств и медицинских изделий, неизбежно приведет к увеличению расходов на их приобретение, но будет важен результат - качественное оказание медицинской помощи и возможность уменьшить количество смертей, которые можно предотвратить, подчеркнули в Минздраве.