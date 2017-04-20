В Украине внедряются международные протоколы лечения

Как сообщили УНИАН в Минздраве, украинские врачи будут лечить по международным протоколам лечения.

Результатом сотрудничества Минздрава и Минюста стало внедрение в Украине западных доказательных протоколов лечения.

После подписания Приказа в Минюсте украинские врачи будут иметь возможность внедрять в своей работе лучшие западные стандарты. Как подчеркнули в Минздраве, вместе с Министерством юстиции изменения будет проведено в трехдневный срок.

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В Минздраве подчеркнули, что реформа здравоохранения не возможна без повышения качества оказания медицинской помощи. Доказательная медицина является признаком развитых, цивилизованных стран. Использование врачами современных доказательных протоколов - это важный шаг на пути реформирования системы.