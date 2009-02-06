Ольга Богомолец проведет Всеукраинский марафон здоровья

Известный украинский врач Ольга БОГОМОЛЕЦ объявила о проведении Всеукраинского марафона здоровья, который будет проходить во всех крупных украинских городах на протяжении трех месяцев начиная с 9 февраля.

Об этом О.БОГОМОЛЕЦ сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Первый этап акции начнется 9 февраля в Севастополе с обследования детей-сирот с помощью компьютерной эпилюминесцентной дерматоскопии, которая позволяет на раннем этапе выявить меланому - это заболевание, которое на первом этапе невозможно отличить от родинки», - сказала О.БОГОМОЛЕЦ.

По ее словам, в настоящее время меланома занимает первое место среди причин смертности в Киеве и второе место – в Украине. «Для решения этой проблемы не нужно крупных инвестиций, поскольку технологии для диагностирования существуют. Необходимо своевременное диагностирование», - подчеркнула она.

О.БОГОМОЛЕЦ отметила, что акция является благотворительной и проводится при поддержке Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. «Акцию мы проводим за собственные средства, и все дети, которым в результате обследования будет установлен диагноз, будут бесплатно прооперированы в Киеве, в нашем Институте дерматологии и косметологии», - отметила она.

Кроме того, в рамках Всеукраинского марафона здоровья пройдут благотворительные концерты О.БОГОМОЛЕЦ «Ангел мой». В концертах также планируется участие ее сына Андрея.

Справка УНИАН. О.БОГОМОЛЕЦ в пятом поколении представляет династию известных врачей. Она имеет звание доктора медицинских наук, является профессором Киевского национального медицинского университета им. А. Богомольца, главным врачом Института дерматологии и косметологии. О.БОГОМОЛЕЦ - автор 70 научных работ и 9 патентов на изобретения в области лечения кожных заболеваний.