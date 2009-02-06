ВР не утвердила отчет о причине смерти школьника после вакцинации

Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления “Об отчете Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию причин смерти 17-летнего школьника в г. Краматорске Донецкой области и наступления массовых осложнений после проведения вакцинации против кори и краснухи среди населения Донецкой области, а также по проверке правомерности применения вакцины, которой были проведены данные прививки”.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали лишь 205 из 432 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовала в полном составе фракция Блока Литвина, из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” проект постановления поддержал лишь 1 депутат, из БЮТ - 15.

В документе ВСК рекомендовала Генеральной прокуратуре Украины дать правовую оценку действиям руководства и отдельных должностных лиц Министерства здравоохранения Украины, а также многочисленным нарушениям законодательства во время принятия ими решений о подготовке и проведению дополнительной иммунизации населения против кори и краснухи, начатой на основании распоряжения Кабинета министров Украины от 27 февраля 2008 года «Об утверждении плана мероприятий по проведению дополнительной иммунизации населения против кори и краснухи на 2008 год».

Также в проекте постановления об отчете ВСК предлагалось рекомендовать премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО рассмотреть вопрос о привлечении к персональной ответственности министра здравоохранения Украины Василия КНЯЗЕВИЧА и других должностных лиц, которые занимались организацией иммунизации.

Кроме того, ВСК предлагала парламенту поручить правительству принять безотлагательные меры, направленные на недопущение использования для иммунизации населения вакцины, которая «не была проверена в установленном порядке, и вакцины ненадлежащего качества, рассмотреть вопрос относительно иммунизации населения против кори и краснухи и целесообразности последующего использования вакцин производства Serum Institute of India Ltd на территории Украины, поступивших как гуманитарная помощь».

Как сообщал УНИАН, в Украине, начиная с 26 мая 2008 года, должна была быть проведена массовая вакцинация граждан в возрасте от 16 до 29 лет от кори и краснухи.

13 мая старшеклассник из Краматорска А.Тищенко после прививки от кори и краснухи, сделанной накануне, умер в реанимации.

19 мая Министерство здравоохранения прекратило кампанию массовой иммунизации молодежи против кори и краснухи.

В начале июня заместитель министра здравоохранения Украины Валерий БЕДНЫЙ проинформировал, что в Украине в ходе кампании по иммунизации против кори и краснухи была сделана прививка 113 тыс. 139 лицам, из которых в больницы попали 207, среди них 164 ребенка.

26 августа Государственная служба лекарственных средств и изделий медицинского назначения сообщила, что по результатам тестирования нескольких серий вакцины для профилактики кори и краснухи производства Serum Institute of India установлено их соответствие спецификациям и требованиям Европейской Фармакопеи и Всемирной организации здравоохранения.

5 июня Верховная Рада Украины создала Временную следственную комиссию по расследованию причин смерти подростка в Краматорске.

25 сентября 2008 года Верховная Рада Украины заслушала отчет Временной следственной комиссии парламента о причинах смерти школьника в Краматорске после вакцинации от кори.

Во время отчета председатель ВСК Виктор КОРЖ (фракция Партии регионов) заявил, что смерть 17-летнего подростка и общее ухудшение состояния здоровья людей после прививки связаны с проведением кампании дополнительной иммунизации.