Всеукраинское врачебное общество - за врачебное самоуправление

Всеукраинское врачебное общество (ВУВО) выступает за создание врачебного самоуправления и осуществление настоящих реформ в сфере здравоохранения.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН президент ВУВО Олег МУСИЙ.

Он напомнил, что по инициативе ВУВО как единственной общенациональной организации врачей 23 декабря 2008 года народными депутатами внесен на рассмотрение Верховной Рады законопроект “О врачебном самоуправлении”. По словам О.МУСИЯ, законопроект отражает признанную общемировую и европейскую практику изменения системы управления в здравоохранении с командно-административной в общественно-административную.

Председатель Национального совета по вопросам здравоохранения Николай ПОЛИЩУК сообщил, что законопроект “О врачебном самоуправлении” блокируется в Верховной Раде. “Он блокируется не министерством, а непосредственно некоторыми членами комитета, так называемой медицинской элитой, потому что никто не хочет отдать полномочия на врачебное самоуправление”, - сказал он.

По словам Н.ПОЛИЩУКА, законопроект “О врачебном самоуправлении” предусматривает, что часть функций Министерства здравоохранения будет передана врачебному самоуправлению. “Будет написан этический кодекс, который должен выполнять каждый врач. Очень важной является кадровая политика, аккредитация медицинских заведений, защита медицинского работника и соответственно защита пациента”, - сказал он. Н.ПОЛИЩУК отметил, что законопроектом предусмотрено, что каждый врач, который хочет иметь практику, должен быть членом того органа, который будет называться врачебным самоуправлением и соответственно он будет нести ответственность за свои действия, в частности, в случае установления неправильного диагноза. “Врачебное самоуправление - это орган, который может лишить его права работать врачом”, - сказал он.

Президент Ассоциации врачей Николаевского региона Виктор ГЛУХОВСКИЙ отметил, что система врачебного самоуправления в Украине будет такой же, как и во всем мире. Высшим органом будет съезд. Кроме того, будет правление национальной организации, возглавляемое президентом.

Кроме того, во всех регионах должны существовать региональные организации с правами юридических лиц, то есть они могут принимать решения на местах.

О.МУСИЙ отметил, что за последние 4 года Комитет по вопросам здравоохранения парламента показал свою недееспособность, им не наработан ни один концептуальный закон относительно системы здравоохранения. По его словам, такая же ситуация и в Министерстве здравоохранения.

О.МУСИЙ отметил, что ВУВО требует от власти принять немедленные системные изменения в здравоохранении и принять первоочередные, разработанные при его участии, законопроекты: новую редакцию Закона Украины “Основы законодательства Украины о здравоохранении”; Закон Украины “Об общеобязательном государственном социальном медицинском страховании” для изменения системы финансирования здравоохранения с бюджетной в бюджетно-страховую; Закон Украины “О программе развития и функционирования первичной медико-санитарной помощи в Украине для изменения системы предоставления медицинских услуг с приоритетным развитием семейной медицины”; Закон Украины ”О заведениях здравоохранения” для изменения системы управления заведениями здравоохранения, предоставив им самостоятельность в распоряжении средствами; общегосударственную программу ”Здоровая нация”, предусмотрев как приоритет формирование идеологии здорового образа жизни.