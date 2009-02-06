Херсонщина: в 2008 году количество больных туберкулезом уменьшилось

В 2008 году в Херсонской области заболеваемость туберкулезом уменьшился на 18,2%, а в отдельных районах (Бериславский и Комсомольский в г. Херсон) - в 1,8 раза.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении по делам прессы и информации Херсонской облгосадминистрации, уменьшение заболеваемости произошло благодаря улучшению финансирования противотуберкулезных мероприятий на протяжении 2006 - 2007 годов.

Среднегодовой уровень заболеваемости туберкулезом в прошлом году - 123,8 случаев заболевания активным туберкулезом на 100 тысяч жителей области. Для сравнения, в 2007 году в Херсонской области были зарегистрированы 151,4 случая заболевания активный туберкулез на 100 тысяч населения при общеукраинском показателе - 79,8 больных.

В целом на борьбу с туберкулезом в 2008 году в Херсонской области потрачено 10 млн. 929 тыс. грн.

Улучшилась лабораторная диагностика бактериального туберкулеза легких в лабораториях районных и городских больниц. Улучшилось качество лечения больных туберкулезом в учреждениях здравоохранения, говорится в сообщении. В 2008 году вылечено 1 тыс. 354 человека.

Как и в минувшие годы, заболеваемость туберкулезом носит социальный характер, отмечают в ОГА. Больные безработные работоспособного возраста составляют 54,2%, пенсионеры и инвалиды – 12,6%, лица, зарегистрированные в учреждениях управления Департамента по вопросам исполнения наказаний, – 9,4%.