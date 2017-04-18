Правильное использование дерматологических препаратов различных групп помогает сохранить здоровье кожи

Внешняя защита

Современные дерматологические средства обеспечивают надежную защиту кожи и эффективное лечение различных кожных заболеваний. Важность этих медикаментов сложно переоценить. Некоторые из них непременно должны присутствовать в домашней аптечке для первой помощи при бытовых травмах. Другие применяются против болезней инфекционного, аллергического или иного происхождения. Третьи предназначены для профилактики или гигиенических процедур.

Разнообразие дерматологических препаратов

Лечение кожных заболеваний или повреждений зависит от их характера. Часто бывает достаточно симптоматического лечения лекарствами для наружного применения, которые наносят на поврежденный участок. Например, небольшие раны, ожоги успешно лечат при помощи антисептических и заживляющих медикаментов. Еще одним распространенным примером подобного лечения являются различные дерматологические средства от прыщей.

Но иногда нарушения кожи являются признаками других болезней или неправильного обмена веществ. Тогда нужно комплексное лечение, которое не только облегчит симптомы, но также устранит причину заболевания. При серьезных проблемах с кожей лучше всего посоветоваться с врачом, который сможет назначить эффективные лекарства.

Дерматологические препараты различных групп

Среди медикаментов данного вида можно выделить несколько основных подкатегорий. Кортикостероиды - противовоспалительные гормональные лекарства. Они эффективны против неинфекционных кожных болезней. Фармпрепараты против грибковых заболеваний успешно справляются с микозами, которые поражают кожные покровы, ногтевые пластины.

Антипсориатические лекарства, как понятно из названия, используются для лечения псориаза - хронического кожного заболевания. Современные медикаменты позволяют успешно подавить проявления этой болезни. Список дерматологических мазей, кремов и других лекарств данной группы достаточно обширный.

Антисептические и дезинфицирующие препараты - один из самых распространенных видов медикаментов для наружного применения. Они полезны как для профилактики заражения, так и для лечения инфекционных заболеваний. Некоторые вещества применяются также для дезинфекции медицинских инструментов, предметов быта.

Медикаменты для лечения акне или угревой сыпи весьма действенны при легких формах заболевания. Действие этих дерматологических средств будет еще более эффективным, если применять комплексные меры. Например, принимать витамины, придерживаться диеты, способствующей выведению токсинов.

Заживляющие кремы, бальзамы, противовоспалительные мази играют важную роль в дерматологии. Медикаменты для лечения ран и язв должны присутствовать в домашней аптечке наряду с дезинфицирующими веществами.

К противозудным медикаментам относятся, в частности, лекарства против аллергии, раздражений, воспаления, укусов. Достаточно распространены лекарства на основе ментола, камфары. Некоторые содержат анестезирующие вещества - новокаин, бензокаин и другие.

Дерматологические средства индивидуальной защиты кожи предохраняют от вредного воздействия разнообразных внешних факторов.

Существуют лекарства, которые не относятся ни к одной из этих групп. Например, те, что используются для гигиенических и косметических целей.

Кожные покровы - настоящая “визитная карточка” нашего тела. Любые их повреждения сразу становятся заметными. Поэтому тем, кто заботится о своем здоровье, следует уделять своей коже особое внимание.