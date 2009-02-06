Жиры - полезные и вредные. Где какие?

Жиры - главные враги нашего сердца, считают многие. И поэтому лишают себя многих кулинарных удовольствий. А зря. Не все жиры одинаково вредны, утверждают диетологи. По крайней мере, для нашего сердца. А некоторые так, наоборот, очень даже полезны. Какие же они бывают и в чём содержатся?

Вредные

Транс-жир (или гидрогенированный жир). Получается путём переработки растительных жиров, используется в производстве маргарина и прочих кулинарных жиров. Соответственно, попадает в чипсы, гамбургеры и большую часть магазинной выпечки.

Опасен тем, что повышает в крови уровень плохого холестерина. Это увеличивает риск закупорки сосудов и инфарктов, способствует развитию диабета. Кроме того, транс-жир ухудшает качество спермы и, предположительно, препятствует образованию веществ, борющихся с канцерогенами.

Насыщенный жир. Этот жир не так опасен, как гидрогенизированный, однако распространён намного более широко. Он содержится почти во всех жирных молочных продуктах и мясе и способствует образованию холестериновых бляшек. Недавние исследования также показали, что насыщенный жир снижает активность хорошего холестерина, то есть умаляет его противовоспалительное действие.

Полезные

Ненасыщенный жир. Содержится в оливковом масле, орехах, авокадо и рыбе. Снижает плохой и повышает хороший холестерин. Совместное исследование Гарвардского университета и университета Джона Хопкинса показало, что замена высокоуглеводной диеты на жировую (в основе которой именно ненасыщенные жиры) улучшает состояние сердечно-сосудистой системы в течение шести недель. В ходе исследования у испытуемых понизилось кровяное давление, вырос уровень хорошего холестерина, а вот состояние жировых отложений никак не изменилось.

Жирные кислоты омега-3. Содержатся в основном в рыбе и орехах. Противостоят образованию тромбов и холестериновых бляшек, понижают давление. По результатам некоторых исследований, потребление этих кислот может снизить риск сердечных заболеваний на 35%, а шанс умереть от инфаркта - на 50. Кроме того, омега-3 кислоты улучшают мозговую активность, способствуют укреплению памяти и внимания.

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