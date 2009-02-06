Какао - защита от морщин

Многие люди мечтают об упругой коже, блестящих волосах и прекрасных ногтях. Для того, чтобы улучшить свой внешний вид, мало использовать крема и лосьоны. Многие продукты содержат вещества, которые делают нас красивее.

Естественной защитой от морщин считается какао, богатое медью и теобромином.

Например, такие овощи, как огурцы, редис или картофель - это отличные поглотители кислот, тормозящие досрочное старение кожи. Кроме того, по данным продовольственного эксперта из Германии, некоторые витамины действуют на кожу как бальзам. Витамины C и E содержат, например, особенно много антиоксидантов, с помощью которых сокращается количество так называемых свободных радикалов. Эти части молекулы возникают в организме из-за воздействия жары, курения или стресса и приводят при слишком высокой концентрации к появлению морщин. Витамин C находится во многих сортах фруктов, витамин E - в чечевице или оливковом масле. Достаточное снабжение организма витамином A важно для эластичной и упругой кожи. Поэтому морковь и брокколи тоже постоянно должны быть в меню.

Для стройной фигуры у природы тоже есть что предложить. Горькие вещества, содержащиеся в некоторых видах салата и салатного цикория, снижают аппетит. В лавровых листьях или кочанном цикории содержатся элементы, полезные для быстрого и бесперебойного пищеварения.

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