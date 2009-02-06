Чтобы лечение антибиотиками было эффективным

Инфекционных заболеваний великое множество. Увы, но далеко не все из них можно вылечить привычными домашними методами. Если врач посчитал необходимым прописать вам антибиотики, то вы должны знать, как их правильно принимать, чтобы лечение принесло только пользу. Итак, для того чтобы ваше лечение антибиотиками было эффективным, придерживайтесь нескольких простых правил.

Правило 1. Строго соблюдайте режим приема препаратов.

Дело в том, что для достижения желаемого результата необходимо поддерживать в организме определенный уровень лекарственного препарата.

Так, например, если врач скажет, что принимать препарат нужно каждые семь часов, то не ленитесь выполнить эту рекомендацию и не пренебрегайте лекарством даже в ночное время.

Правило 2. Чтобы не вызвать негативной реакции организма на прием антибиотиков, необходимо правильно запивать таблетки. Так, бытовавшее ранее мнение, что антибиотики лучше всего запивать кефиром, в корне не верно.

Дело в том, что эти лекарства могут содержать компоненты, которые плохо взаимодействуют с молочными продуктами.

Лучше всего для этих целей выбирать простые и нейтральные напитки, какими можно назвать простую минеральную воду без газа или слабый настой чая.

Правило 3. Ни для кого уже не секрет, что антибиотики убивают не только болезнетворные бактерии, но и полезные нашему организму.

Для того чтобы восполнить их запас, ешьте йогурты и принимайте пробиотики.

Правило 4. Во время приема этих препаратов важно особенно бережно относиться к своему организму.

На период лечения антибиотиками откажитесь от жареной и жирной пищи, а также не употребляйте алкоголь.

Составьте свой рацион из продуктов, легко усвояемых нашим организмом: овощей, печеных яблок, нежирного мяса, белого хлеба.

Важно также отметить, что принимать препараты нужно за час до приема пищи или по истечению часа после еды.

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