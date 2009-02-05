В Донецкой области в 2008 году усыновлено почти 580 детей
Показатели растут ежегодно
В Донецкой области в 2008 году усыновлено 579 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.
По ее данным, в 2008 году усыновлено на 40 человек больше, чем в 2007 году.
Из усыновленных детей гражданами Украины усыновлено 279 ребенка, что на 75 человек больше, чем в 2007 году, иностранными гражданами усыновлено 300 детей, что на 35 человек меньше, чем в 2007 году. В целом по области в 2008 году наблюдалась положительная динамика роста количества национального усыновления (на 37%) и уменьшение иностранного усыновления (на 10 %).
Всего в Украине в 2008 году, по предварительным данным Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, гражданами Украины усыновлено 2087 детей-сирот.