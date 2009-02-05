Ликвидирован канал контрабанды в Украину психотропных веществ

Службой безопасности Украины и Государственной пограничной службой Украины проведена специальная операция, в результате которой пресечена преступная деятельность транснациональной преступной группировки, которая планировала незаконно поставлять в Украину психотропные вещества.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, 24 января с.г. при попытке ввоза в наше государство крупной партии синтетических наркотиков через пункт пропуска «Устилуг» задержан гражданин одной из стран Балтии, в автомобиле которого, в специально оборудованном тайнике, выявлено и изъято 12 упаковок с психотропным веществом – метамфетамином, общим весом свыше 12 кг

В результате проведенных дальнейших следственных и оперативно-розыскных мероприятий задержан организатор указанного канала, которым оказался один из предпринимателей города Винницы, который организовал противоправную деятельность разветвленной сети по сбыту наркотика на территории нашего государства.

Согласно оценкам специалистов стоимость изъятой партии на розничном наркорынке составляет около 300 тысяч долларов. Благодаря работе сотрудников украинской спецслужбы в Украину не попало свыше 40 тысяч доз метамфетамина.