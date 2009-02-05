Фонд Ахметова "Развитие Украины" создал детский дом семейного типа

5 февраля 2008 года в городе Святогорск при поддержке Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» создан детский дом семейного типа семьи Сербиных. Сегодня в семье воспитывается 10 детей (двое усыновленных и восемь приемных), старшему из которых 14 лет, а младшему – 2 года.

Это уже третий детский дом семейного типа, созданный при поддержке Фонда. Всего в Донецкой области 15 подобных семей, в которых воспитывается 134 ребенка.

В целом, в 2008 году в Донецкой области созданы 81 приемная семья и 4 детских дома семейного типа, ставшие семьей для 386 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

В 2008 году в Донецкой области возросло количество усыновленных детей: за год усыновлено 579 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, из них 279 – гражданами Украины и 300 детей – иностранцами. В целом, в области наблюдается позитивная динамика национального усыновления – в 2008 году оно выросло на 37%.

«Развитие и поддержка семейных форм воспитания являются приоритетными для Фонда, - заявила руководитель проекта Дарья Касьянова. – Мы и в дальнейшем будем поддерживать существующие и содействовать созданию новых приемных семей, детских домов семейного типа, а также всячески стимулировать национальное усыновление, ведь сегодня в Донецкой области еще более 11 тыс. детей ждут своих родителей».

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