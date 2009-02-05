Высокие цены на презервативы спровоцируют всплеск эпидемии ВИЧ/СПИДа в Украине

Высокие цены на презервативы могут спровоцировать резкий всплеск эпидемии ВИЧ/СПИДа в Украине. Об этом говорится в переданом УНИАН заявлении Фонда "АНТИСПИД".

В частности, в фонде отмечают, что презервативы остаются самым эффективным способом защиты от ВИЧ/СПИДа при сексуальных контактах. Однако рост цен на самые популярные бренды презервативов, который начался в конце 2008 года из-за финансового кризиса и значительных колебаний курса гривни, сделал их недоступными для многих украинцев. В первую очередь это ударило по молодым людям, которые являются наиболее уязвимой для ВИЧ/СПИДа категорией.

О какой защите от СПИДа может идти речь, когда презервативы подорожали в 2,5 раза? В стране кризис, безработица, у людей нет денег, а чтоб купить презерватив и защитить себя от СПИДа и других болезней, а также от нежелательной беременности, надо выложить около 25 грн. за упаковку из 3-х штук, отмечают в Фонде "АНТИСПИД".

По данным фонда, Украина сохраняет свое лидерство в Европе по темпам распространения ВИЧ-инфекции. В 2008 году количество ВИЧ-позитивных украинцев увеличилось на 18 964 чел. С 1987 по 2008 год в нашей стране было зарегистрировано более 140 тысяч новых случаев ВИЧ-инфекции.

Международные эксперты говорят о том, что в Украине инфицирован каждый сотый, то есть о своем диагнозе знает только один из четырех носителей вируса. Сегодня практически каждый второй случай инфицирования ВИЧ происходит при половых контактах. Рост цен на презервативы – самое распространенное и востребованное средство защиты от ВИЧ – крайне негативно повлияет на развитие эпидемии ВИЧ/СПИДа в Украине. Стоит отметить, что ухудшение ситуации нивелирует первые результаты информационных кампаний Фонда Елены Франчук "АНТИСПИД", которые не покидали эфиры ведущих телеканалов на протяжении последних пяти лет и способствовали снижению прироста новых случаев ВИЧ с 15,4% в 2006 году до 8% в 2008 году.

Фонд "АНТИСПИД" в январе 2009 года провел консультации с ведущими отечественными поставщиками презервативов и проанализировал рынок средств контрацепции. В ноябре-декабре 2008 года цены на премиум-бренды выросли на 40-60 процентов. (Структура цены на презервативы: она состоит из ввозной стоимости, 5% ввозной пошлины, затрат дистрибьютора (логистика, маркетинговые затраты и прочее), прибыли дистрибьютора и наценки торговых сетей (аптечные сети – от 25% до 40%, супермаркеты – от 20% до 35%).

Однако в торговых сетях остается выбор недорогих и надежных торговых марок, что даже при тотальном повышении цен дает возможность украинцам защитить себя. На рынке остаются бренды, которые либо не выросли в цене, либо подорожали незначительно. Цены на них повысились всего на 10-15 процентов. Это такие марки, как Vizit и Viva. Они продаются, в основном, в аптечных сетях на всей территории Украины. Их стоимость колеблется от 5 грн. (Viva, 3 шт.), 7,5 грн. (King, 3 шт.) до 12,50 грн. (Vizit, 3 шт.). Компания "Болеар Мед", эксклюзивный дистрибьютор марок Vizit, Viva, Life Styles и King на рынке Украины, планирует в 2009 году расширить сеть дистрибуции. По этим брендам возможно колебание цен в диапазоне до 10 процентов.

Крупнейший украинский поставщик "Медком Украина" в ближайшее время готовится вывести на рынок новые марки презервативов и расширить каналы дистрибуции для брендов в средней и низкой ценовой категории: "Гусарские" (в среднем 10,50 грн. за 3 шт.), Wild Cat (в среднем 6,60 грн. за 3 шт.), "Соблазн" (в среднем 4,05 грн. за 3 шт.) и "Эротика" (в среднем 1,71 грн. за 3 шт.). При "докризисной" цене в этих продуктах неизменным останется достаточно высокое качество латекса.

Фонд "АНТИСПИД" в партнерстве с ведущими поставщиками презервативов также начинает программу по разработке и внедрению механизмов, которые позволят снизить розничную цену на отдельные бренды презервативов.