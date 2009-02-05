Донетчина: в 2008 году было создано 4 детского дома семейного типа
10:50, 05 февраля 2009Страна
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Более 80 приемных семей
В Донецкой области в 2008 году фактически было создано 81 приемная семья, в которую определили на воспитание 118 детей, и 4 детских дома семейного типа, в которых был определен 21 ребенок.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, в целом в приемные семьи и дома ребенка семейного типа в 2008 году были определены 139 несовершеннолетних детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, что на 38,5% больше от запланированных ранее показателей.
Всего в Донецком регионе на сегодня проживают 11755 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.
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