Донетчина: в 2008 году было создано 4 детского дома семейного типа

В Донецкой области в 2008 году фактически было создано 81 приемная семья, в которую определили на воспитание 118 детей, и 4 детских дома семейного типа, в которых был определен 21 ребенок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, в целом в приемные семьи и дома ребенка семейного типа в 2008 году были определены 139 несовершеннолетних детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, что на 38,5% больше от запланированных ранее показателей.

Всего в Донецком регионе на сегодня проживают 11755 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.