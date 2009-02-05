Херсонская областная больница получила уникальный томограф

Херсонская областная клиническая больница получила магнитно-резонансный томограф стоимостью более 9 млн. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по делам прессы и информации Херсонской ОГА, томограф, который был приобретен в Германии за средства из областного бюджета, уникален: отсутствует лучевая нагрузка на пациента; изображение можно получить в любой плоскости. Томограф позволяет сделать обследование не только головного и спинного мозга, но и суставов, брюшной полости и т.д. Таких аппаратов всего несколько единиц на всю страну, в частности они есть во Львове и Киеве.

Главный врач Херсонской областной больницы, заслуженный врач Украины Виктор КЛИМЕНКО отметил, что старое оборудование, приобретенное почти 20 лет назад, уже отработало свой ресурс. Новое оборудование стало жизненно необходимым, ведь точная диагностика - успех в лечении, подчеркнул он.