Кофе: пить или не пить?

Вы из тех, кто пьет чашечку в день или скорее из тех, кто каждый раз, когда идет покурить, заваривает себе чашечку кофе? Кофе стал настолько привычным напитком, что уже воспринимается многими как неотъемлемая часть утренней процедуры пробуждения, как и умывание. Кофе – это продукт, который находится на втором месте после нефти по объемам потребления в мире. Внушительно, не правда ли?

Почему же все-таки это продукт так популярен? Есть две главные составляющие такого успеха. Первая, кофе – это напиток «комфорта». Чтобы взбодриться с утра и получить заряд энергии на весь рабочий день или просто согреться холодным зимним утром, люди нашли прекрасную возможность сделать это быстро, эффективно и, что очень важно, приятно. Без сомнения, ранним утром очень приятно сделать глоток-другой теплого и бодрящего напитка, особенно в морозную погоду.

Нет ничего плохого в употреблении кофе от случая к случаю и до тех пор, пока человек может свободно от него отказаться (и действительно так делает). Считается, что рекомендуемая норма потребления кофеина составляет 150 мг/сутки, такое количество не вызывает привыкаемости. Из таблицы внизу вы сможете высчитать свою потребляемую ежедневную дозу. Смертельная доза кофеина для человека составляет 10г, хотя некоторые исследования показывают, что эта доза может больше для тех, кто потребляет кофеин регулярно и в больших дозах.

Содержание кофеина в напитках и продуктах:

Кофе в зернах - 90-150мг (в чашке ~200мл)

Растворимый кофе - 60-80мг

Плитка черного шоколада - 20- 50мг

Таблетка “Stay-awake”- 100мг

Red Bull – 80 мг (в банке ~340мл)

Coca-Cola - 45.6 мг

Diet Cola - 45.6 мг

Diet Pepsi - 36.0 мг

Pepsi Cola - 38.4 мг

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Итак, вторая причина популярности этого продукта – это, конечно же, привыкаемость. Довольно логично, что люди потребляют больше того, к чему они испытывают физическую или эмоциональную зависимость.

Кроме того, что существует привыкание, причиной отказаться от регулярного употребление кофе может быть тот факт, что такая привычка совсем не согласуется с понятием здорового образа жизни. Потребление какого бы то ни было стимулирующего вещества ежедневно никак не может быть составляющей здорового образа жизни. Стимулирующие вещества просто бесценны тогда, когда нужно достичь результата за короткий промежуток времени и кофе – отличный стимулятор, если вам требуется кратковременный «впрыск» энергии. Думаю, каждый из вас когда-то писал дипломные и курсовые работы по ночам и знает, что кофеин, как ни что другое, помогает проработать ночь напролет без сна.

Однако, у вас большие проблемы, если вы используете кофе в качестве постоянного помощника в том, чтобы выдержать напряженный рабочий график. Для сохранения здоровья, тело человека должно гармонично сочетать активность и отдых. Поэтому многие специалисты в области долгожительства рекомендуют отказаться от кофе и содержащих кофеин продуктов для поддержания здорового образа жизни.

Возможно, раньше вы уже пытались отказаться от кофе, но были вынуждены вернуться к этой привычке из-за участившихся головных болей. Чтобы в будущем свободно обходиться без кофе, нужно понимать эффект его действия на организм. Кофеин сжимает кровеносные сосуды головного мозга и понижает кровообращение. Именно поэтому настоятельно не рекомендуется пить кофе с утра после бурного алкогольного «возлияния» т.к. кофе еще больше сужает сосуды и без того сокращенные на утро алкоголем. Поэтому, когда кофе резко исключается из ежедневного рациона, резко увеличивается кровообращение в головном мозге и в пищеварительной системе. Это может привести к серьезным головным болям, так же как и к расстройству желудка.

Но если вы решите резко отказаться от кофе и почувствуете дискомфорт и ухудшение самочувствия, вам лучше подойдет постепенное сокращение количества потребляемого кофеина.

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