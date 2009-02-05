Диеты, таящие опасность

Примерно две трети всех жителей нашей замечательной планеты Земля, время от времени придерживаются какой-нибудь диеты. Не смотря на то, что многие из них могут быть очень губительными для здоровья, люди идут на это. Ученые уверяют, что прежде чем начать контролировать свое питание, нужно ответить на простой вопрос: «Что важнее: здоровье или фигура?».

Последние исследования, проведенные американскими специалистами, показали, что любая диета представляет определенную опасность для здоровья, какими бы благими намерениями она не была продиктована.

Речь идет о том, что пресловутое «правильное питание», «оздоровительные методики питания» и др., не только не полезны, но и вредны.

Давайте начнем с того, что вспомним, известна ли человечеству хотя бы одна диета, которая бы давала отличный результат, а потерянные килограммы не возвращались через некоторое время с «процентами»? Вряд ли. Так уж устроен наш организм, что накапливает он килограммы легко, а вот расстается с ними крайне неохотно.

Объяснить такую особенность нашего организма очень просто.

Брюшная полость – это очень точный и тонкий механизм, снабженный множеством рецепторов. Когда человек находится в состоянии стресса, то рецепторы брюшной полости непременно об этом «узнают». Вырабатывается особый гормон – кортизол, который также известен, как гормон стресса. Этот гормон и способствует набору веса. Организм под воздействием этого гормона способен накапливать жир, даже если вы питаетесь одной зеленью. Важно также отметить, что под воздействием стресса, жир накапливается именно в области живота.

А теперь давайте вспомним, что любая диета – это стресс для организма.

Когда наш организм понимает, что его начинают в чем-либо ограничивать, что-то запрещать, лишать насильственно каких-либо продуктах или снижать количество потребляемой пищи, то он начинает испытывать самый настоящий стресс.

Грубо говоря, наш организм думает, что пришло «голодное время» и необходимо оставить как можно больше жировых запасов впрок, так сказать «про запас».

Реально происходит примерно следующее: вы за несколько дней теряете пять-десять процентов массы тела, следующие несколько дней – вес перестает убывать и фиксируется на определенном уровне. После этого, начинается усиленное накопление жиров. Вы не только возвращаете себе свои килограммы, но и получаете еще большее их количество.

Думается, что нет необходимости напоминать о другой опасности, которую таят в себы диеты, например, развитии сердечно-сосудистых заболеваний, ухудшении состояния кожи – ее обвисание, потеря эластичности, появление землистого оттенка и так далее. Напомним также о появлении растяжек.

Целлюлит становится еще более выраженным, а под глазами появляются некрасивые темные круги.

Что делать? Ешьте все, что хотите, но все же... Вам следует научиться есть тогда, когда вам этого действительно хочется.

Прислушивайтесь к своим ощущениям и ешьте тогда, когда организм этого требует.

Во время приема пищи не торопитесь, а слушайте свое тело, дабы избежать переедания. Кроме того, занятие гимнастикой и спортом еще никто не отменял. Такие занятия всегда приветствуются.

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