Отбеливание зубов опасно

Отбеливание зубов при помощи световых ламп с ультрафиолетом опасно для глаз и кожи, предостерегают британские учёные Королевского химического общества. Без ультрафиолетовых лучей световое лечение не несёт абсолютно никакой выгоды, но наоборот приводит к сильному повреждению зрения и кожи - до четырёх раз больше, чем при воздействии обычных солнечных лучей. Такие процедуры равнозначны тому, если бы пациент загорал в середине лета на открытом пространстве без какой-либо защиты от солнца: стремление получить сверкающую белоснежную улыбку, как у голливудских звёзд, может обернуться четырёхкратным радиационным облучением, утверждают медики.

Люди с тонкой и светочувствительной кожей подвергаются ещё большему риску, сказала главный автор исследования Эллен Бразелль из Nordic Institute of Dental Materials. Кроме того, стоматологи обнаружили, что после отбеливания повреждалась зубная ткань: при этом образовывалось больше бороздок на поверхности эмали, из-за чего зубы становились более уязвимыми к нагрузке от пережевывания пищи.

Отбеливание зубов является одной из самых популярных косметических услуг в стоматологических клиниках. При этом используются отбеливающие агенты - как правило, перекись водорода, для удаления пятнышек на эмали от чая, кофе, красного вина и сигарет. Ультрафиолет дополнительно активизирует процесс окисления и тем самым повышает эффективность отбеливания, однако врачи не нашли никакой пользы такой процедуры для здоровья зубов.

ami-tass.ru