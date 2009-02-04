Украине нужна единая сеть по борьбе с раком - Ющенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает необходимость создания в Украине единой сети по борьбе с раком.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня в Национальном институте рака по случаю Всемирного дня борьбы с раком.

В.ЮЩЕНКО отметил, что в мире нет нации, для которой не был бы актуальным этот вызов. «Рак является интернациональной проблемой», - сказал Президент и подчеркнул, что именно поэтому украинская система должна быть интегрирована в мировую.

В.ЮЩЕНКО также отметил, что Украина начала реализовывать программу по борьбе с раком, и именно в рамках этой программы год назад был создан институт.

В то же время он сказал, что на сегодня остается большой проблемой отсутствие координации между разными институтами, которые занимаются этой проблемой.

По словам Президента, в Украине более 40 диспансеров, две клинические больницы, более 700 отделений, которые занимаются лечением онкологических болезней, но очень часто они находятся даже в разных ведомствах и не координируют работу между собой.

Поэтому он поставил задание перед Национальным институтом рака быть единым координационным центром и автором единой политики по борьбе с раком. «Нам нужно сделать один кулак, один центр», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Еще одним важным заданием для института Президент назвал вопрос пропаганды здорового образа жизни. По его словам, 40% онкологических заболеваний связаны с образом жизни и непониманием того, как минимизировать для себя риски онкозаболевания.

Также Президент отметил, что сегодня каждый 50-й житель Украины имеет онкозаболевание – это около миллиона людей. При этом ежегодно умирает 90 тысяч, из них около 500 детей. В соответствии с международными оценками, количество онкологических заболеваний будет только расти, поэтому для Украины является очень важным объединение усилий для минимизации болезни.

В.ЮЩЕНКО сообщил, что вчера подписал указ о предоставлении Институту рака статуса национального.