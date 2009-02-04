В тайваньских молочных смесях - опасная бактерия

И вновь в центре неприятного разбирательства, как и в "меламиновом скандале", оказались детские молочные смеси, предназначенные для самых маленьких потребителей.

В трех партиях произведенного на Тайване детского питания выявлено присутствие бактерий Enterobacter sakazakii - возбудителей пищевых токсикоинфекций, особенно опасных для маленьких детей и людей с ослабленным иммунитетом. Медики считают, что употребление зараженных этой бактерией продуктов детьми, не достигшими 12-месячного возраста, может быть фатальным, при этом смертность превышает 50% заболевших младенцев.

Патогенной бактерией оказалось поражено почти 10 тыс. т порошковой молочной смеси, поставлявшихся в материковый Китай через Гонконг. За последнее время карантинные власти КНР выявили 85 партий не соответствующих медико-санитарным нормам импортных продуктов и косметики, включая порошковое молоко с Тайваня и из Австралии.

ami-tass.ru