Львовщина: возбуждено уголовное дело против врача-взяточника

2 февраля прокурор Львовской области возбудил уголовное дело в отношении врача-терапевта одной из городских больниц Сокальского района, депутата Сокальского районного совета за взяточничество.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Львовской области, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 368 ч. 2 Уголовного кодекса Украины.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы проверки, поступившие в прокуратуру Сокальского района из милиции по заявлениям местного жителя о вымогательстве у него и получении врачом-терапевтом взяток в сумме 300 и 500 гривен за открытие и предоставление листов нетрудоспособности.

После получения взятки врач был задержан работниками УГСБЭП ГУМВД Украины во Львовской области.