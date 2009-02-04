Фонд Рината Ахметова "Развитие Украины" начинает новую информационную кампанию

4 февраля, во Всемирный день борьбы против рака, Благотворительный фонд Рината Ахметова "Развитие Украины" начинает информационную кампанию в рамках проекта «Рак излечим. Своевременная диагностика и лечение онкологических заболеваний». На сайте УНИАН-Здоровье будет размещена эксклюзивная информация. В ближайшее время ожидайте интервью с главным онкогинекологом МЗ Украины, профессором Л.И. Воробьевой.