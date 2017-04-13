Минздрав утвердил новые учебно-тренировочные программы по домедицинской помощи

Минздрав утвердил новые учебно-тренировочные программы по оказанию домедицинской помощи для сотрудников полиции, пожарных, работников ГСЧС, Национальной гвардии - тех, кто за своими служебными обязанностями должны уметь оказывать первую помощь.

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Программа была разработана с учетом международного опыта, и не уступает лучшим европейским и американским программам - “Основы поддержки жизни”, “Первый на месте происшествия”, “Профессиональная поддержка жизни”.

Первые минуты любой чрезвычайной ситуации, где необходима медицинская помощь, часто являются решающими. И в таких случаях жизнь пострадавшего зависит именно от тех людей, которые первыми оказываются на месте происшествия – водителей, полицейских, пожарных. Поэтому разработанные Министерством учебно-тренировочные программы трех уровней как раз и направлены на получение необходимых навыков, которые будут помогать лицам без медицинского образования спасать и поддерживать жизнь пострадавших до приезда медиков.