В Тернополе многодетные семьи не будут платить коммунальные

16:20, 04 февраля 2009
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С начала 2009 года

В Тернополе многодетные семьи полностью освобождены от оплаты коммунальных услуг.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Тернопольского городского совета, соответствующее решение принял горисполком.

Льготу в размере 100% из оплаты за жилищно-коммунальные услуги предусмотрено предоставить всем родителям, которые воспитывают 5 и больше детей.

Установленную решением исполкома льготу будут предоставлять с начала 2009 года за счет средств, предусмотренных для помощи одиноким малообеспеченным гражданам.

 

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