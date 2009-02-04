В Тернополе многодетные семьи не будут платить коммунальные
16:20, 04 февраля 2009Страна
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С начала 2009 года
В Тернополе многодетные семьи полностью освобождены от оплаты коммунальных услуг.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Тернопольского городского совета, соответствующее решение принял горисполком.
Льготу в размере 100% из оплаты за жилищно-коммунальные услуги предусмотрено предоставить всем родителям, которые воспитывают 5 и больше детей.
Установленную решением исполкома льготу будут предоставлять с начала 2009 года за счет средств, предусмотренных для помощи одиноким малообеспеченным гражданам.
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