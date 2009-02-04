В Тернополе многодетные семьи не будут платить коммунальные

В Тернополе многодетные семьи полностью освобождены от оплаты коммунальных услуг.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Тернопольского городского совета, соответствующее решение принял горисполком.

Льготу в размере 100% из оплаты за жилищно-коммунальные услуги предусмотрено предоставить всем родителям, которые воспитывают 5 и больше детей.

Установленную решением исполкома льготу будут предоставлять с начала 2009 года за счет средств, предусмотренных для помощи одиноким малообеспеченным гражданам.