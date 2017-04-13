В Минздраве рассчитали зарплаты врачей первички

Как сообщили УНИАН в Минздраве, разработаны расчеты стоимости оказания услуг первичной медицинской помощи и сравнение затрат с размером предлагаемого тарифа на соответствующие услуги.

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Сведения содержатся в финансово-экономическом обосновании законопроекта «О государственные финансовые гарантии оказания медицинских услуг и лекарственных средств», который передан на голосование в Верховную Раду.

По информации заместителя министра здравоохранения Украины Павла Ковтонюка, расчеты свидетельствуют, что при текущем минимальном финансировании первичной медицинской помощи, медицинская практика, обслуживающая 2000 пациентов (врач, медсестра), будет получать средний доход в объеме 35 000 грн. на месяц.

Расчеты необходимых затрат, связанных с выполнением отраслевых требований на уровне первичной медицинской помощи свидетельствуют, что максимальная сумма, которую должен потратить такой субъект на диагностические тесты, расходные материалы и амортизацию оснащения, составит 9 081 грн в месяц. Таким образом, объем средств для оплаты заработной платы и других текущих расходов составит, в среднем, 25 919 грн в месяц.