Возбуждено уголовное дело на главу медико-социальной экспертизы

Прокуратурой Луцка возбуждено уголовное дело в отношении председателя Волынской областной кардиологической медико-социальной экспертизы, который получал от граждан взятки за содействие в установлении и продлении группы инвалидности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, председатель медэкспертизи, используя свое служебное положение из корыстных побуждений, для собственного обогащения с декабря прошлого года по январь этого года получал от граждан взятки, всего на общую сумму 10 тысяч гривен, за содействие в установлении и продлении группы инвалидности по поводу кардиологических заболеваний.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.