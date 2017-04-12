На базе неврологического отделения Киевской областной больницы будет работать современный реабилитационный центр

На базе неврологического отделения Киевской областной клинической больницы продолжается обустройство реабилитационного центра.

Как сообщили УНИАН в Минздраве, завершается ремонт в нескольких помещениях, средства на обустройство и обучение врачей предоставила Чешская Республика.

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Это стало возможным благодаря инициативе руководства больницы и помощи проекта содействия развитию медицины «Medevac» посольства Республики Чехия в Украине.

Все работы планируют завершить к 1 июля и открыть полноценный реабилитационный центр, где будут оказывать помощь пациентам после инсульта и после травм.

Главная проблема направления реабилитации – отсутствие специалистов, способных научить человека постоянно жить с полученной травмой в реальной жизни. Ведь в Украине реабилитацию часто воспринимают исключительно как SPA-процедуры в санаториях.

В отделении будут работать врачи-реабилитологи и эрготерапевты, что пройдут 3-месячное бесплатное обучение в Чехии. Эти специалисты станут тренерами по физической реабилитации в Украине. Согласно подписанного контракта, после возвращения в страну, они в течении двух лет будут обучать специалистов по физической реабилитации.