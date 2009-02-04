Чиновники рассмотрят изменения в бюджет на содержание “Охматдета”

Правительство планирует сегодня на заседании рассмотреть изменения в государственный бюджет на 2009 год для выделения дополнительных средств на содержание детской специализированной больницы “Охматдет”.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующей инициативой, которую поддержала премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, выступило Министерство финансов.

“Мы планируем решить временные сложности, которые возникли в детской больнице “Охматдет”, принять решение о выделении дополнительных средств на содержание этой больницы и стабилизировать там ситуацию”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вместе с тем, премьер-министр не уточнила объем средств, которые правительство планирует выделить для больницы “Охматдет” дополнительно.

Как сообщали СМИ, в этом году из госбюджета на содержание «Охматдета» выделено в четыре раза меньше средств, чем в прошлом.