В ЕС усилят защиту детей от сексдомогательств в Интернете

Европарламент призывает усилить защиту детей от сексуальных домогательств в Интернете.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в докладе Роберты АНГЕЛИЛЛИ (группа “Союз за Европу наций”, Италия), одобренном на заседании Европарламента в Страсбурге 3 февраля.

“За” проголосовал 591 депутат, против – двое, воздержались 6 депутатов.

В документе депутаты призвали к введению уголовной ответственности за все виды сексуальных домогательств к детям, включая “ухаживание” за детьми с сексуальными намерениями. При этом, считают депутаты, уголовную ответственность должны нести провайдеры Интернет-чатов и форумов, где наблюдается активность педофилов. Работа по выявлению таких Интернет-площадок, по убеждению депутатов, должна включать в себя регулярные контакты с детьми.

Европарламент также призвал Еврокомиссию пересмотреть рамочное решение с целью создать национальные системы управления сексуальными преступлениями, которые должны включать оценку рисков, программы вмешательства и терапии для минимизации рисков повторных преступлений. Такие программы, по мнению депутатов, должны финансироваться из бюджета Европейского Союза.

Депутаты также призвали страны-члены ЕС способствовать жертвам сексуальной эксплуатации подавать уголовные и гражданские иски в национальные суды против сексуальных преступников.

Кроме того, депутаты выразили убеждение в том, что “детский секс-туризм” должен рассматриваться как преступление во всех странах-членах ЕС, а граждане Евросоюза, совершившие сексуальные преступления за пределами ЕС, должны становиться субъектом экстерриториального уголовного законодательства.

Депутаты отметили, что 7 стран-членов Евросоюза и до сих пор не подписали соответствующую конвенцию Совета Европы, а 8 стран-членов – не ратифицировали протокол к конвенции ООН по правам ребенка относительно продажи детей, детской проституции и порнографии.