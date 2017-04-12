Центры здоровья будут финансироваться за счет местных расходов

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в статью 90 Бюджетного кодекса Украины (относительно финансирования сферы физической культуры и спорта, регистрационный номер 2223а).

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Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 233 из 343 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом включено в перечень расходов на финансирование физической культуры и спорта, которые осуществляются из бюджета Автономной Республики Крым и областных бюджетов, расходы на финансирование - школ высшего спортивного мастерства, центров олимпийской подготовки, физического здоровья населения, штатных спортивных команд резервного спорта; подготовка сборных команд региона к участию в спортивных соревнованиях государственного уровня; спортивных сооружений республиканского Автономной Республики Крым и областного значения.