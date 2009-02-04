В Китае мужчина погиб в результате взрыва мобильного телефона

В китайской провинции Гуанчжоу мужчина-продавец погиб в результате взрыва мобильного телефона.

Как сообщает "Газета.ру", телефон взорвался через несколько секунд после того, как в него была вставлена новая батарейка, при взрыве была повреждена шейная артерия мужчины. Полиция расследует этот инцидент, модель и марка телефона пока неизвестны.

В связи с этим специалисты рекомендуют использовать оригинальные батарейки, не оставлять телефон надолго под прямыми солнечными лучами, а также избегать слишком длительных разговоров.