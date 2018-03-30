Основные причины и распространенность злокачественных опухолей

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заболеваемость и смертность от онкологических заболеваний во всем мире возрастет в 2 раза за период с 1999 года по 2020 год: с 10 до 20 млн. новых случаев и с 6 до 12 млн. регистрируемых смертей.

Учитывая, что в развитых странах наблюдается тенденция к замедлению роста заболеваемости и снижение смертности от злокачественных опухолей (как за счет профилактики, в первую очередь борьба с курением, так и за счет улучшения ранней диагностики и лечения), то понятно, что основной прирост придется на развивающиеся страны, к которым сегодня следует отнести страны бывшего СССР. К сожалению, нам следует ожидать серьезное увеличение как заболеваемости, так и смертности от рака.

Факторы внешней и внутренней среды, которые могут быть причинами возникновения опухолей и способствовать их развитию, называются канцерогенными. Современная наука активно изучает их.

По данным Комитета по профилактике рака ВОЗ, 90% опухолей связано с воздействием внешних факторов, а 10% зависят от генетических факторов и вирусов. Но такое мнение весьма спорно.

Наиболее обширной группой опухолей являются так называемые "спонтанные" опухоли неустановленной этиологии, возникающие вне явной зависимости от вирусных или других внешних онкогенных факторов.

В основе возникновения опухолей лежит появление и размножение в организме опухолевой клетки, способной передавать приобретенные ею свойства в бесконечном ряду поколений. Поэтому опухолевые клетки рассматриваются как генетически измененные. Начало росту опухоли дает одна-единственная клетка, ее деление и деление возникающих при этом новых клеток - основной способ роста опухоли. Перенос и размножение опухолевых клеток в других органах и тканях приводит к образованию метастазов.

Таким образом налицо два фактора в возникновении опухолей: возникновение измененной клетки и наличие условий для ее беспрепятственного роста и размножения в организме.

Во всех тканях (особенно в эпителиальной, из которой возникают раки, составляющие до 90% злокачественных опухолей), происходит постоянное деление, образование новых клеток взамен отмирающих. В бесконечном кругообороте обновления неизбежно возникают ошибки, "клеточный брак" по видимым и невидимым для нас причинам. Это происходит у всех живых существ, и людей в том числе, множество раз ежедневно. Конечно, чем больше циклов деления прошла клетка, тем больше вероятность появления "бракованных" клеток в ее "потомстве". Это объясняет резкое увеличение вероятности возникновения онкологических заболеваний с возрастом для большинства опухолей. Более 50% всех случаев рака выявляются у людей в возрасте б5 лет и старше. Статистические данные показывают, что если принять смертность от рака в 20-летнем возрасте за единицу, то в 50—59 лет риск умереть от этого заболевания увеличится в 50 раз, а в 60 лет и старше вероятность этого возрастет еще больше: для мужчин — в 119, для женщин — в 78 раз.

У организма есть специальные механизмы для распознавания и уничтожения такого "брака", клеток, являющихся по сути чужеродными для организма. Организм борется с ними так же, как с клетками, попавшими извне (бактериями или пересаженными органами) с помощью иммунной системы. Но в один "прекрасный" день иммунная система дает сбой, по каким-то недостаточно изученным причинам пропускает "бракованную" клетку, способную к беспрерывному размножению и неконтролируемому росту.

По всей вероятности именно нарушения иммунной системы являются определяющими в развитии опухолей, поскольку возникновение клеточного брака неизбежно, и все зависит от того, насколько безотказно и эффективно он распознается и своевременно уничтожается.

Концепция о роли иммунных механизмов в развитии злокачественных новообразований была выдвинута в 1909 г. Эрлихом, а затем расширена многими исследователями. Исследования последних лет подтвердили существенное значение фактора иммунодепрессии в развитии опухолей. Роль нарушений иммунной системы в развитии злокачественных опухолей подтверждается более частым развитием опухолей при нарушениях иммунологического контроля в организме (иммунодефицитные синдромы - агаммаглобулинемия, атаксия-телеангиэктазия и др.; длительное применение иммунодепрессивных средств в случае трансплантации органов и при некоторых болезнях). Такие больные нуждаются в более частом врачебном контроле для своевременного выявления опухоли.

Рассматриваемые далее внутренние и внешние факторы тоже считаются канцерогенными, так как они могут влиять на вышеупомянутые естественные процессы образования и уничтожения измененных клеток. Но их значение вторично.

В чем более неблагоприятных условиях находится клетка, тем больше вероятность возникновения ошибок при ее делении. Травматизация кожи, слизистых оболочек или других тканей организма любыми механическими или химическими раздражителями ведет к увеличению риска возникновения опухоли в этом месте. Именно это определяет повышенный удельный вес в заболеваемости раком тех органов, слизистая которых подвергаются наиболее интенсивной естественной нагрузке: рака легких, желудка, толстого кишечника и др. Раздражение слизистой бронхов табачным дымом, слизистой пищевода и желулка грубой и острой пищей, травмирование плотным калом ампулы прямой кишки и заднего прохода и т.д. ведет к предраковым заболеваниям и еще больше повышает риск возникновения рака. Постоянно травмируемые родинки или рубцы, длительно не заживающие изъязвления так же ведут к интенсивному клеточному делению в неблагоприятных условиях и повышению этого риска.

В неблагоприятные условия попадают и клетки внутренних органов, функция которых нарушена вследствие различных внутренних и внешних факторов. Больше всего это заметно на гормонально зависимых органах и железах внутренней секреции. Это обусловливает повышенный риск возникновения рака молочной железы, матки и яичников у женщин, предстательной железы у мужчин и т.д. Часто именно эта причина становится главной в развитии опухолей у людей молодого возраста.

В развитии некоторых опухолей важное значение имеют генетические факторы. У животных роль генетической предрасположенности очевидна (на примере высоко- и низкораковых линий мышей). У человека опухоль может быть как единственным проявлением дефекта генов, так и частью различных генетических нарушений, приводящих к множественным порокам развития и опухолям. Члены таких семей должны быть под особым наблюдением у онкологов для раннего обнаружения опухоли. Им нужно быть особо осторожным при выборе профессиональной деятельности (необходимо исключить контакт с потенциальными канцерогенами). Среди известных "генетических" опухолей - ретинобластома, невусная базально-клеточная карцинома, трихоэпителиома, множественный эндокринный аденоматоз, феохромоцитома, медуллярный рак щитовидной железы, параганглиома, полипоз толстой кишки.

Внешние канцерогенные факторы схематично можно разделить на три основные группы: физические, химические и биологические.

Необходимо однако подчеркнуть, что механизм действия внешних канцерогенных факторов на клетку окончательно не выяснен. А потому отсутствует возможность получения убедительных доказательств их канцерогенного влияния на организм человека, за исключением разве что аналитических эпидемиологических исследований.

Науке известно, преимущественно в экспериментах на животных, большое количество химических веществ, которые могут быть канцерогенными. К ним належат ароматические углеводы (бензпирен, бензантрацен), ароматические амины (анилиновые красители - нафтиламин), азотистые соединения, ядохимикаты (гербициды, инсектициды), минеральные удобрения, флавоноиди, асбест и т.п. Источником большинства канцерогенов в окружающей среде являются выбросы промышленного производства. Через загрязненные грунт, воду, воздух, биологические организмы канцерогены попадают на кожу, в легкие, а с пищевыми продуктами - в внутреннюю среду организма. Канцерогенные вещества образующиеся при сгорании табака и вдыхаются при курении.

Из физических факторов особого внимания заслуживают различного вида излучения. В результате ядерных испытаний, аварий на атомных электростанциях, атомных кораблях и подводных лодках, расширение сферы деятельности человека, связанной с использованием источников излучения, больших масштабов приобрело распространение радионуклидов. Они могут попадать в организм с питьевой водой, продуктами питания. А поскольку период полураспада основных радиоактивных элементов (кобальт, цезий, стронций) вычисляется десятками лет, то патогенное действие их в организме хроническое, долгодействующее. К тому следует добавить, что вследствие уменьшения озонового слоя атмосферы Земли и появления так называемых "озоновых дыр" увеличевается поток и активност ультрафиолетовых лучей Солнца.

В последнее время в доступной широким слоям населения литературе приводятся данные о возможной вирусной природе возникновения злокачественных опухолей. Это тревожит и волнует многих.

Роль вирусов в развитии опухолей у человека остается спорной. Фактов, которые несомненно свидетельствовали бы об онкогенной роли вирусов при наиболее часто встречающихся опухолях человека, не получено. В экспериментах на животных некоторые формы опухолей связаны с вирусами. Возможно, к биологическим канцерогенам приналежат вирусы гепатита В, герпесоподобный вирус, аденовирус, вирус ВИЧ, а так же продукты некоторых грибков (афлатоксины), паразиты (кошачий двуротик). С помощью методов молекулярной биологии в вышеперечисленных онковирусах были выявлены трансформирующие гены, названные онкогенами. В норме онкогены присутствуют во всех клетках организма человека (они регулируют рост, деление и дифференциацию клеток). Возможно, под действием разных факторов (факторы роста, химические и физические канцерогены) происходит активация онкогенов и, как следствие, беспрерывное "неконтролируемое" деление клеток - основной признак перерождения клетки.

Вирусная природа заболевания еще не означает его заразность. Вирусы, которые считают причиной возникновения некоторых опухолей у животных, не передаются контактным путем от больного животного здоровому. Ни у одного больного раком губы не заболел никто из семьи этим видом рака, На протяжении всего времени наблюдения над больными раком шейки матки не было ни одного случая заболевания раком полового члена у супруга. Такие случаи не описаны в литературе. Несмотря на легкость доказательства незаразности рака, сомневающихся много.

Доказательств незаразности рака достаточно. История борьбы со злокачественными опухолями, наблюдения ученых и хирургов, оперирующих больных, и экспериментальные исследования с убедительностью доказывают незаразность рака. Не только хирурги, но и непосредственно обслуживающий онкологических больных медицинский персонал не заражаются. Заболеваемость раком среди этих профессий не превышает заболеваемости лиц, не соприкасающихся с больными.

На Европейской онкологической конференции, которая прошла в Вене в сентябре 1999 года, Доктор R. Peto (Великобритания) представил доклад об основных причинах рака:

На протяжении 90х годов ежегодно от рака в мире умирало 8 млн человек. Наиболее частыми формами злокачественных опухолей были рак легкого (1,3 млн.-16%), желудка (1,0 млн.-12,5%), верхнего пищеварительного тракта (0,9 млн.-11%, в основном за счет рака пищевода), рак печени (0,7 млн.-9%). Основными причинами возникновения рака легкого, полости рта, гортани и в отдельных случаях пищевода и желудка по мнению докладчика является курение, в то время как гепатит B является основной причиной рака печени. Методы ранней диагностики и лечения этих заболеваний крайне неудовлетворительны. Поэтому докладчиком предлагается сосредоточить усилия на их профилактике. Отказ от курения и вакцинация от гепатита В способны, по его мнению, значительно снизить заболеваемость и, следовательно, смертность рака легкого, верхних дыхательных путей и печени.

Еще 4 млн. смертей обусловлены раком кишечника (0,6 млн.7,5%), молочной железы (0,4 млн.-5%), простаты (0,3 млн.-4%), шейки матки (0,3 млн.-4%), поджелудочной железы (0,2 млн.-2,5%) и мочевого пузыря (0,2 млн.2,5%). Основными причинами этих заболевания называются гормональные нарушения (рак молочной железы и простаты), вирусы папилломы (рак шейки матки), курение (рак поджелудочной железы и мочевого пузыря). Таким образом на курение возлагается ответственность за 20% всех смертей от злокачественных опухолей. Другими причинами докладчиком называются вирусная инфекция (вирус гепатита В, вирус папилломы, вирус Эпштейн-Барра и т.д.), диетические факторы, загрязнение окружающей среды, пребывание на солнце.

Если согласиться с докладчиком, то мы должны с горечью признать, что все выше перечисленные причины рака у нас имеют тенденцию к росту. В отличие от всего мира, где проводится антиникотиновая борьба, а нашей стране процветает и насаждается культ курения. Растет заболеваемость вирусом гепатита В, отсутствует профилактика вируса папилломы, который передается половым путем, ухудшается качество питания большинства населения страны в связи с экономическими трудностями, растет загрязнение окружающей среды и негативное влияние техногенных факторов на человека.

Но более существенно то что у нас отсутствует антираковая программа, забыта профилактика онкологических заболеваний и диспансеризация населения, не проводится ранняя диагностика предопухолевых и опухолевых заболеваний, ухудшается ситуация с организацией лечебной помощи. Все это неминуемо приводит к росту заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований.

Материал подготовил Олег Кравченко.