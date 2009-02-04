Уникальная операция в США: почка удалена через влагалище

В американском штате Мэриленд 48-летней женщине-донору удалили почку через влагалище. Реабилитация пациентки прошла быстрее, чем после традиционной операции, к тому же такое удаление менее болезненно.

Врачи прогнозируют рост популярности подобных операций в скором будущем.

Жительница города Балтимор Кимберли Джонсон стала донором почки для своей 23-летней племянницы Дженифер Гилбер.

Обе операции по пересадке прошли благополучно, пациентки чувствуют себя хорошо. "Это легче, чем родить ребенка", - призналась журналистам Джонсон, мать троих детей. Она также отметила, что операция прошла куда менее болезненно, чем лечение желчного пузыря.

12 лет назад девушке также пожертвовал почку ее отец, и, как выяснилось, его реабилитация проходила гораздо дольше, чем у Джонсон. Уже вечером в день операции донор могла встать с постели.

NEWSru.com