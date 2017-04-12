Сегодня Верховная Рада рассмотрит вопросы, касающиеся защиты прав детей
Парламент должен рассмотреть 6 вопросов, связанных с молодежной политикой и спортом, а также защиты прав детей.
Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит ряд вопросов спорта, молодежной политики и защиты прав детей.
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Как передает корреспондент УНИАН, первым вопросом в повестке дня сегодня стоит ратификация финансового соглашения (Проект “Городской общественный транспорт”) между Украиной и Европейским инвестиционным банком.
Затем парламент должен рассмотреть 6 вопросов, связанных с молодежной политикой и спортом, а также защиты прав детей.
В частности, это будут вопросы признания национальных видов спорта, финансирование сферы спорта; обеспечение соблюдения жилищных прав ребенка и защиты права ребенка на надлежащее содержание.