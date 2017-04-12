Сегодня Верховная Рада рассмотрит вопросы, касающиеся защиты прав детей

Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит ряд вопросов спорта, молодежной политики и защиты прав детей.

Читайте такжеВ Украине около 2 тысяч детей стали сиротами из-за войны на Донбассе - замглавы АП

Как передает корреспондент УНИАН, первым вопросом в повестке дня сегодня стоит ратификация финансового соглашения (Проект “Городской общественный транспорт”) между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

Затем парламент должен рассмотреть 6 вопросов, связанных с молодежной политикой и спортом, а также защиты прав детей.

В частности, это будут вопросы признания национальных видов спорта, финансирование сферы спорта; обеспечение соблюдения жилищных прав ребенка и защиты права ребенка на надлежащее содержание.