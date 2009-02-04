Ющенко сегодня посетит Национальный институт рака
09:58, 04 февраля 2009Страна
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Вручит государственные награды
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня по случаю Всемирного дня борьбы с раком посетит в Киеве государственное учреждение «Национальный институт рака».
Как сообщает пресс-служба Президента. В.ЮЩЕНКО выступит перед работниками института, осмотрит его здание и вручит государственные награды.
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