В китайском чае обнаружены следы свинца и пестицидов

Под сомнение поставил качество различных сортов китайского чая Гонконгский совет по делам потребителей. В его образцах, как показали результаты проведенных здесь тестов, обнаружены следы ядовитого свинца и пестицидов.

Как сообщается, эксперты проверили в общей сложности 46 образцов китайского чая - развесного и в пакетиках, доступного в местных супермаркетах, ресторанах и чайных салонах. Оказалось, что практически все они в той или иной степени содержали опасные химикаты. При этом в двух случаях выявлено превышение их предельно допустимой концентрации.

Так, анализ состава листьев сорта чая "Улун" /"Черный дракон"/, взятых на пробу в одном из местных ресторанов, выявил наличие в них свинца в количестве 9,3 мг на 1 кг. По китайским стандартам, его норма не должна превышать 5 мг/кг.

Другой образец популярного в Китае пакетированного полуферментизированного чая "Те Гуаньинь" /"Железная бодисатва Гуаньинь"/ содержал пестициды, а именно яд ДДТ - 0,324 мг/кг при норме 0,2 мг/кг. В остальных случаях уровень опасных "ингредиентов" не превышал установленные в стране стандарты, однако их следы присутствовали.

Как бы там ни было, а употребление данного "отравленного" чая, как заявили гонконгские эксперты, не способно нанести ощутимого ущерба здоровью потребителей, если только они не будут выпивать его в количестве 52 чашек или 13 литров в день.

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