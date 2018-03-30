Как справиться с ночным обжорством: пять шагов

Острое желание наесться на ночь - вредная привычка, сродни курению. Врачи из канадского Центра диетологии проанализировали причины «ночного дожора» и разработали пятидневный курс для борьбы с ним. Впрочем, на то, чтобы полностью распрощаться с вредной привычкой, потребуется чуть больше времени: 8-9 дней. Пять из них нужно следовать предложенной программе, а затем закрепить результаты.

День первый: главное - начать

Наедаясь на ночь, вы не даете организму полноценно отдохнуть, заставляя внутренние органы активно работать. Как с этим бороться, теоретически известно всем: есть немного, но часто и регулярно. А чтобы снизить вес, еще и надо отказаться от сахара. В итоге ближе к вечеру неудержимо захочется сладкого. Что ж, в первый день вознаградите себя легким десертом после раннего ужина.

Таким десертом могут стать:

полчашки мороженого

пудинг

ломтик нежирного кекса

чашка салата из свежих фруктов

вафли с легким сиропом и обезжиренными сливками

Ближе к ночи появляется другая проблема: перед внутренним взором предстает кусок пиццы, пирожное или еще какой-то соблазн, и ноги сами несут к холодильнику. Что делать? Остановить себя: несколько часов назад вы, кажется уже получили поощрительную порцию сладкого. Теперь – время грамотной аргументации. Скажите себе, что съедите любимое лакомство, но - через 10 минут. Если вам удастся продержаться 10-15 минут, соблазн отступит.

Здоровая сбалансированная диета должна основываться на разнообразных продуктах, преимущественно растительного (а не животного) происхождения Пока вы тянется время, поддержите себя следующими мыслями:

Две минуты удовольствия не стоят лишних 500 ккал и долгих угрызений совести.

Одно лакомство влечет за собой другое, и остановиться будет трудно.

Все ваши усилия не должны рухнуть из-за минутной слабости.

Вы нормально поужинали и не ощущаете настоящего голода.

Вы ни за что не будете есть, если вам скучно, вы сердитесь, обижены, увлечены фильмом или телепередачей.

Если вы устоите, вы сможете гордиться собой.

Словом, ваш успех или поражение зависят только от вас.

Домашнее задание. Вырежьте из журнала фотографию женщины, которой восхищаетесь или на которую хотите быть похожей, и повесьте на холодильник.

День второй: уловки аппетита

В первый день мы учились говорить себе «нет». Сегодня мы будем бороться с импульсивным перееданием – когда «хочется чего-то такого, прям не знаю, съесть что ли что-нибудь». Если вы человек решительный, выбрасывайте всю вредную еду из холодильника. Если ее жаль до слез – надежно запаковывайте в пакет, обвязывайте его скотчем и отправляйте на дальнюю полку холодильника. На сегодняшний вечер вашей основной проблемой станет – удержаться от похода в ночной магазин за чем-нибудь утешительным.

Что же поможет удержаться:

Мятные леденцы без сахара – в них мало калорий.

Чистка зубов - как только почувствуете непреодолимое желание прогуляться к холодильнику, идите в ванную и хорошенько почистите зубы.

Ароматические свечи со сладким запахом - исследования доказали, что они помогут преодолеть тягу к сладкому. Особенно полезны запахи банана, вишни, клубники, яблока и апельсина. Если идея со свечами вам не нравится, купите в аптеке карманные ингаляторы с этими ароматами.

Домашнее задание. Напишите на листе бумаги несколько афоризмов, которые помогут вам похудеть, и закрепите плакат на видном месте.

День 3-й: боремся с перееданием на нервной почве

После скуки стресс - самая частая причина переедания. Конечно, никто не гарантирует, что именно на третий день тренинга у вас случится страшный стресс. Но жизнь – такая динамичная штука, что есть основания предполагать: стресса долго ждать не придется. А вечерний поход к холодильнику - самый легкий способ забыть о проблемах и доставить себе удовольствие.

Задумайтесь: по каким причинам еда может дать вам ощущение комфорта?

Разберитесь с вашей проблемой. В чем ее подоплека, почему она настолько сильно вас беспокоит, что может случиться в самом худшем случае?

Побалуйте себя: поваляйтесь в горячей пенной ванне с чашечкой травяного чая.

Отчетливо представьте себя красивой и стройной, такой, как женщина, чью фотографию вы повесили на кухне? Разве она будет наедаться на ночь?

Купите диск с аэробикой, а лучше – с танцами, и танцуйте. Ваша цель - несколько оставшихся дней удержаться от вечерних перекусов. После окончания курса еще пару дней будет трудно, а затем вы легко забудете о вредной привычке.

Домашнее задание. Знание - сила. Записывайте все, что вы съедаете за день, и подсчитавыйте калорийность. Чтобы похудеть, вам нужно потреблять около 1500 ккал.

День четвертый: под гнетом говорящего ящика

Телевизор - одна из главных причин ночных пиршеств. Особенно, если вы бесцельно щелкаете пультом, и просмотренное не слишком вас увлекает. В среднем человек в день смотрит телевизор 3 часа. А что, если ненадолго отказаться от говорящего ящика и потратить это время на те дела, которые вы давно откладывали.

Ну, а для тех, кто и без того не смотрит телевизор, тоже есть выход: займитесь саморазвитием в конце-то концов. Отправьтесь на выставку, в театр, на курсы. Только, пожалуйста, не в кабак с друзьями.

Домашнее задание. Подумайте и составьте список сфер деятельности, которые вас интересуют. Каждый вечер, когда вам больше всего хочется заглянуть в холодильник, ровно час посвящайте своим увлечениям.

День пятый: всем нужна поддержка

Итак, настал последний день нашего мини-курса. Если в предыдущие четыре дня вы удержались от вечерних лакомств, вы на верном пути к полному избавлению от вредной привычки. Сейчас вы испытываете те же симптомы, как и люди, бросающие курить.

В утешение напомните себе, что после седьмого дня вы избавитесь от непреодолимой тяги нарушить запрет. Чтобы легче пережить критический момент, проверьте, соблюдаете ли вы следующие правила:

Каждое утро съедайте плотный завтрак. Вы зарядитесь энергией и ускорите обмен веществ на целый день.

Лучше меньше, но чаще. В том числе и питаться в течение дня.

Не забывайте про сытный, но легкий ужин с некалорийным десертом. Безупречных людей не существует, поэтому не казните себя, если вдруг «сорветесь». Просто на следующий день вспомните обо всех советах и продолжайте борьбу.

www.gastromag.ru