Крымчанам расширен перечень бесплатных медицинских услуг

В рамках проекта программы "Здоровье крымчан" для жителей полуострова расширен перечень бесплатных медицинских услуг, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Если в 2008 г. к числу бесплатных услуг принадлежали: общий анализ крови, анализ крови на сахар, общий анализ мочи, электрокардиография, УЗИ, флюорография, рентгенография, то в 2009 году к этому перечню добавлены: электроэнцефалография, реовазография, маммография.

В целом за 2008 год было проведено 7,2 млн. многообразных исследований. На расходные материалы Министерством здравоохранения АР Крым был выделен 8,2 млн. грн.

На сегодня в Крыму работает 6 стационарных маммографов и 1 передвижной, из них - 4 маммографов приобретены благодаря благотворительным акциям и из источников бюджета.

Если сравнить количественные показатели исследований за неделю, то в 2008 году их проводилось 42,5, за неделю 2009 года этот показатель составил 27,8. По мнению специалистов, анализ статистики свидетельствует, что ажиотаж среди населения постепенно спадает, поскольку внедренная программа "Здоровье крымчан" работает и дает свои первые результаты.