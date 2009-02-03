Павленко положительно оценивает реформы по защите детей-сирот

Министр по делам семьи, молодежи и спорту Юрий ПАВЛЕНКО положительно оценивает результаты реформы системы защиты детей-сирот.

Об этом он сказал на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

«За последние три года в Украине состоялась результативная реформа системы защиты прав ребенка-сироты», - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

Министр отметил, что впервые в 2008 году количество детей-сирот в Украине, которые обрели новую семью, превысило количество детей осиротевших в течение прошлого года. Так, 19 тысяч 554 ребенка в течение 2008 года обрели новую семью и около 14 тысяч получили статус ребенка-сироты.

Среди этих детей около 14 тысяч были взяты под опеку и заботу родными и близкими. 2 тысячи 303 ребенка получили родителей в приемных семьях в детских домах семейного типа. Украинские граждане усыновили 2 тысячи 85 детей, и 1 тысяча 584 ребенка были усыновлены иностранными гражданами. «Именно в 2008 году впервые с 2000 года количество детей, усыновленных украинскими гражданами, превысило 2 тысячи», - подчеркнул министр.

Он считает, что эта позитивная динамика продолжится, ведь на сегодняшний день подано около 1,5 тыс. заявлений от украинских семей, желающих усыновить ребенка.

«2008 год стал знаковым в реализации государственной политики защиты детей, результативным по устраиванию детей в новую семью, повысил статус семей, которые взяли детей на воспитание, и изменил отношение украинского общества к усыновлению в целом», - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

Министр также отметил, что подавляющее большинство украинцев поддерживает изменения, начатые властью в системе защиты детей три года тому назад. Так, 80% граждан Украины поддерживают курс государства на устройство осиротевших детей в заведения разных форм семейного воспитания в отличие от устройства их в интернатные заведения.