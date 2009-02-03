Британка защитила в суде право забеременеть от мертвого мужа

Британка отстояла право забеременеть от спермы, полученной у ее мужа через несколько часов после смерти во время операции.

Это был первый судебный процесс подобного рода в Великобритании, пишет Daily Mail.

Когда 42-летняя женщина узнала о смерти мужа во время операции в июне 2007 года, она подала срочный судебный запрос на изъятие у него спермы. Запрос был удовлетворен, и сейчас законсервированная сперма хранится в клинике. Однако по британским законам ей можно воспользоваться только с письменного согласия донора, следовательно, в данном случае - мертвого мужа.

Ранее Высокий суд в Престоне, куда женщина обратилась за разрешением на использование спермы, не удовлетворил ее просьбы. Тогда с решением суда согласились эксперты Управления по оплодотворению и эмбриологии человека Великобритании (HFEA). Однако впоследствии они сделали для женщины исключение.

Как оказалось, незадолго до смерти мужа они обращались в клинику бесплодия с целью завести еще одного ребенка (у семейства уже есть один). Мать-одиночка представила доказательства этого визита в клинику.

Однако во избежание нарушения британских законов женщине разрешили лишь забрать сперму, но не использовать ее у себя в стране. Британке придется воспользоваться услугами американских специалистов по искусственному оплодотворению. Она уже нашла себе клинику в США и начала проходить предварительное обследование.

По словам адвоката женщины Дэвида Джозайа-Лэйк, его клиентка полностью удовлетворена итогами рассмотрения. Прецедент также послужил поводом к пересмотру правил, касающихся донорства спермы. Отныне HFEA будет требовать от клиник различного профиля брать у пациентов-мужчин письменное согласие или несогласие на забор спермы в случае смерти.

Lenta.ru