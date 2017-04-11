Супрун готова презентовать комитету ВР четыре законопроекта по реформированию здравоохранения

В.и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун готова презентовать профильному комитету Верховной Рады Украины четыре законопроекта относительно реформирования системы здравоохранения.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам в Киеве.

“Мы готовы представить законопроекты в системе здравоохранения, их уже зарегистрировали в ВР, и будем презентовать, и с ними общаться”, - сказала Супрун, добавив, что всего подготовлено на обсуждение четыре законопроекта.