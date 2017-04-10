В Украине снизились показатели смертности из-за меланомы.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила народный депутат, председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

По ее словам, за последние 5 лет удалось снизить смертность из-за меланомы, благодаря раннему выявлению опасной опухоли.

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«Меланома является наиболее злокачественной опухолью, которая образует метастазы в течение первого года заболевания. Шансы на жизнь малы», - сказала Богомолец.

Она сообщила, что в день меланомы – 13 апреля – во всех дерматологических клиниках Украины будет проводиться бесплатный осмотр на наличие опухолей кожи.

«Во всех государственных и частных учреждениях состоятся бесплатные осмотры на наличие рака кожи. Это – волонтерское движение врачей. На прошлой неделе в парламенте прошел день меланомы, в ходе которого осмотрено более 150 человек. Было выявлено клинически – 2 меланомы, 2 рака кожи и более 20 случаев, которые требуют хирургического вмешательства», - сказала Богомолец.

Богомолец призвала обращаться к врачам при малейших изменениях формы родинки на коже.

Депутат подчеркнула, что каждый человек должен обратить внимание на пять основных моментов, которые должны вызвать беспокойство по поводу родинки и по поводу которых необходимо обратиться к врачу.

«90% случаев диагностики происходит дома. Мы разработали аббревиатуру, она называется АККОРД. Это слово «аккорд», которое должен помнить каждый человек. «А» – асимметрия, то есть новообразование, если провести ось, должно быть симметричным. Если появляется асимметрия – это первый признак возможного негативного процесса, который происходит на коже. Буква «К» – край, который должен быть ровным. Если на нем появляются зазубрины, неровности – это второй признак возможного перерождения родинки. «О» – это цвет. Не принципиально, темнее он или светлее, цвет родинки должен быть гомогенным, равномерным. Если в этом цвете начинают появляться крапинки: темные, серые, белые, синие, любые – это третий признак. «Р» – размер. Если он стабильный, то повода для тревоги нет, если увеличивается – это четвертый признак возможного перерождения новообразования. Буква «Д» – это динамика, то есть появление любых других признаков: образования язвы, кровоточивость, корочки и тому подобное», - сказала Богомолец.

Она также подчеркнула: к группам риска относительно рака кожи относятся люди, которые имеют второй тип кожи: светлые или рыжие волосы, голубые, зеленые, серые глаза, у которых есть веснушки, у которых были солнечные ожоги в детстве или значительные солнечные ожоги, которые повторялись, и у которых есть рак кожи в семейном анамнезе.

По словам доктора медицинских наук, заведующего отделением опухолей кожи и мягких тканей Национального института рака Сергея Коровина, ежегодно в мире выявляют более 250 тыс. случаев меланом и более 13 млн случаев немеланомных раков кожи.

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«В Украине ежегодно выявляют 3 тыс. меланом и 20 тыс. немеланомных опухолей кожи. Немеланомный рак кожи – основная мишень в скрининговых исследованиях. Если опухоль кожи выявлена на ранней стадии, то 10-летняя выживаемость таких пациентов – 90%. При своевременном обращении врачи могут гарантировать пациенту полное выздоровление. К сожалению, в нашей стране такие случаи редки», - сказал Коровин.

Врач отметил, что злокачественный рак кожи – это «болезнь благополучных белых людей», а причиной является чрезмерная ультрафиолетовая нагрузка на кожу.

В свою очередь присутствующий на пресс-конференции главный дерматовенеролог Украины, профессор Виктор Степаненко сообщил, что бесплатные скрининг-осмотры в рамках Всемирного дня меланомы будут проводиться 13 апреля во всех областных, районных, городских кожно-венерологических диспансерах Украины. Акция будет проводиться в государственных медицинских учреждениях и Киевском институте дерматологии и косметологии.