Супрун приглашена на заседание фракции "БПП"

Президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, и и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун должны принять участие в сегодняшнем заседании фракции «Блок Петра Порошенко».

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил лидер фракции Артур Герасимов.

«На сегодня запланировано заседание фракции «Блока Петра Порошенко» при участии президента Украины и премьер-министра», - сказал депутат.

По его словам, на заседание фракции также приглашена Супрун, она «хочет презентовать несколько законов, касающихся развития и внедрения медицинской реформы».

«Я думаю, что у нас на фракции будет очень позитивная и стратегическая дискуссия по этому вопросу», - добавил Герасимов.

Он уточнил, что заседание должно состояться ориентировочно в 17.30.