Стресс ухудшает мышление

В условиях стресса функции мышления головного мозга значительно ухудшаются, показало исследование американских учёных. В эксперименте Университета Рокфеллера участвовали здоровые студенты, мозг которых сканировался во время выполнения психологических заданий при помощи функциональной магнитно-резонансной томографии.

Неврологи установили, что у людей с высокими уровнями стресса и нервного напряжения замедляется работа области мозга, отвечающей за внимание: при этом понижается активность в предлобной коре и нарушается коммуникация между нервными клетками в медиальной предлобной коре. Однако при стрессе работа нейронов в орбитальной лобной коре наоборот усилилась - эта область отвечает за эмоциональный ответ организма и принятие действий. Полученные результаты аналогичны с выводами предыдущего эксперимента, проведённого на лабораторных мышах.

Медики обнаружили, что как мозг животных, так и мозг человека обладает удивительной способностью быстро восстанавливать свою работу: меньше чем через месяц функциональность всех мозговых областей нормализовалась. Врачи говорят, что человеческий мозг в здоровом состоянии устойчив даже к самым сложным психо-эмоциональным условиям. Стресс действительно имеет сильное и пока не до конца понятое влияние на мозг, но терапевты называют хорошей новостью то, что мозговая система выдерживает любые переживания и нервные расстройства.

ami-tass.ru