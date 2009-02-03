Сообщение о заминировании донецкой больницы не подтвердилось

В Донецке не подтвердилось анонимное сообщение о заминировании здания городской больницы №1.

Как сообщила УНИАН начальник пресс-службы Донецкого горуправления милиции Марина ГОЛДЫНСКАЯ, взрывотехники провели тщательное обследование всех помещений больницы, однако взрывного устройства не обнаружили.

"Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, проводится расследование", - сказала она.

М.ГОЛДЫНСКАЯ также подчеркнула, что милиция ведет активные поиски автора анонимного звонка.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 12.10 в горотдел милиции поступил звонок от неизвестного мужчины, который угрожал взорвать здание горбольницы №1. Сотрудники милиции и МЧС провели экстренную эвакуацию персонала и посетителей больницы, а затем была начата проверка ее помещений.