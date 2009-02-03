Болезни, которые вызывает пластиковая посуда

Химические вещества, содержащиеся в бытовом пластике, задерживаются в организме человека и провоцируют возникновение болезней, утверждают американские специалисты.

Недавние исследования американских ученых показали, что химический элемент бисфенол А, содержащийся в пластиковой посуде, задерживается в организме человека дольше, чем предполагалось, сообщает Reuters. До этого специалисты считали, что бисфенол выводится из организма вместе с мочой.

Эксперты исследовали уровень этого вещества в моче у около 1500 американцев. Как оказалось, количество бисфенола оставалось довольно высоким в организме в течение всего дня. Задержка этого вещества в организме может привести к возникновению заболеваний сердца, диабета, печени, а также к нарушениям развития плода у беременных, говорят специалисты.

По мнению исследователей, помимо пластиковой посуды бисфенол А может попадать в организм также вместе с водопроводной водой и даже с пылью. Вещество оседает в тканях и поэтому плохо выводится из организма. Специалисты намерены пересмотреть состав бытового пластика с тем, чтобы определить в нем безопасные и вредные компоненты.

Smachno.ua