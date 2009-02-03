Как проснуться красивой

Знающие люди убеждены, что выглядеть хорошо с самого утра не только можно, но и нужно. При этом, добиться ослепительной красоты после самого пробуждения, не так уж и сложно. Ниже вы найдете несколько простых рецептов, которые, взяв себе на вооружение, помогут вам добиться желаемой цели.

Рецепт 1. Этот рецепт хоть и довольно часто рекомендуется для применения, но, увы, очень немногие женщины реализуют его на практике.

А ведь рецепт очень прост – кубики льда.

Приготовьте кубики льда, использовав для этого настой ромашки, зеленого чая, сок фруктов или овощей, подбирая их в зависимости от своего типа кожи и тех проблем, которые являются для вас актуальными.

Рецепт 2. Не стоит забывать и о питании. Правильное и сбалансированное питание – вот залог вашей красоты. Не забывайте и про водный баланс в организме.

Регулярно пополняйте запасы жидкости. А стать еще прекраснее, вернуть коже сияние и здоровый блеск поможет такой витаминный салат. Для его приготовления вам потребуется перемешать один стакан молока, две столовые ложки овсяных хлопьев, одну столовую ложку измельченных грецких орехов, одно яблоко, тертое на мелкой терке, один апельсин, предварительно очищенный от кожуры и порезанный кубиками, а также одну столовую ложку меда. Салат нужно настоять в течение пяти минут, а по их истечению этого времени - съесть.

Рецепт 3. Обязательно каждое утро принимайте контрастный душ! Возьмите это себе за правило и неукоснительно ему следуйте. В зимний период не забывайте закаляться. А вот летом, если представляется возможность, обязательно отправляйтесь на море, где каждое утро купайтесь хотя бы по пятнадцать минут.

Поверьте, ваша кожа это оценит.

Рецепт 4. Не забывайте высыпаться – это то, что необходимо каждой женщине, независимо от ее возраста. Каждый косметолог порекомендует своей пациентке, прежде всего, выделять достаточно времени на сон. Помните, что ваш ночной отдых должен составлять не менее семи часов. Тогда, проснувшись по утру, вы не увидите под глазами темных кругов.

Рецепт 5. Откажитесь от привычки есть перед сном. Между последним приемом пищи и отходом ко сну должно прийти не менее четырех часов.

Рецепт 6. Не смотря на то, что в день нужно выпивать не менее полутора-двух литров воды, лучше всего употреблять данную жидкость в первой половине дня.

А вот вечером от питья лучше отказаться, в противном случае, не удивляйтесь появившимся отекам.

Рецепт 7. Помните, что перед тем, как лечь спать, вы должны пребывать в хорошем настроении.

Рецепт 8. Просыпаясь, первым делом улыбайтесь самой себе и всему, что вас окружает.

Человек, пребывающий в хорошем расположении духа, всегда выглядит лучше, чем его угрюмый знакомый.

Рецепт 9. Сразу после пробуждения выпейте стакан теплой воды.

Через пятнадцать минут можно приступать к завтраку.

На завтрак предпочтительнее всего съесть порцию каши.

Рецепт 10. Не жалейте средств на себя любимую и приобретите себе качественный дневной крем.

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